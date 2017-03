Suspeito de receptação e porte de droga na região de Santa Rita é preso

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do trabalho investigativo do Núcleo de Homicídios da cidade de Santa Rita, prendeu em flagrante, no início da noite dessa terça-feira (14), Edson Celestino dos Santos, apontado como autor de receptação, porte de droga e resistência à prisão, no Distrito de Livramento e região.

A prisão aconteceu durante uma investigação policial no conjunto Borogodó.

De acordo com o delegado Carlos Othon, do Núcleo de Homicídios, na ocasião da prisão, o suspeito tentou fugir em uma motocicleta Honda Bros e se desfez de certa quantidade de maconha.

No entanto, a equipe policial conseguiu prender Edson, apreender a droga e recuperar a motocicleta, que estava com restrição de roubo.

A moto já foi entregue ao proprietário que, por sua vez, ainda pagava o financiamento e reconheceu o autor do roubo.

Segundo a polícia, Celestino faz parte de uma associação criminosa que pratica roubos na região, notadamente na alça de acesso ao município de Lucena, motivo pelo qual vinha sendo também monitorado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme investigação policial, também tramita na 1ª Vara de Santa Rita uma medida requerendo a prisão preventiva de Edson por um homicídio, ocorrido em março de 2016, no Distrito de Livramento, e que teve como vítima Deoclécio Barbosa.

Edson ainda responde por roubo e foi preso no ano passado pela Polícia Militar com a ajuda do helicóptero Acauã, pertencente à Secretaria de Segurança e Defesa Social.

O suspeito foi levado para audiência de custódia, na tarde desta quarta-feira (15), ficando à disposição da Justiça.

O delegado seccional de Santa Rita, Everaldo Medeiros, destacou o trabalho do Núcleo de Homicídios que, em menos de uma semana, realizou sete prisões, apreendeu 20kg de maconha, duas armas de fogo, um automóvel, uma motocicleta e mais de R$ 2 mil.