Suspeito de matar empresária em Campina Grande é preso em operação policial

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa de Campina Grande (Homicídios/CG), em ação conjunta com a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Natal (Defur), deflagrou nesta terça-feira (21), a Operação Ciclope, na qual foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de Cícero Elisson Batista da Silva, 25 anos, apontado como sendo o autor do disparo que vitimou a empresária Célia Márcia Santos Cirne, crime ocorrido no dia 24 de dezembro de 2016, na cidade de Campina Grande/PB, latrocínio este de grande repercussão.

De acordo com a delegada Ellen Lima, foram três meses de minuciosas investigações em busca do acusado, que estava foragido na cidade de Natal/RN.

Cerca de 10 policiais participaram da operação que localizou e prendeu o suspeito, que estava escondido numa residência no bairro Nossa Senhora da Apresentação e não esboçou nenhuma reação no momento da ação policial.

Cícero foi trazido para Delegacia de Homicídios, onde foi ouvido pela autoridade policial e apresentado à imprensa na tarde desta terça-feira (21), durante coletiva.

Para a Polícia, o preso alegou que foi assaltar a empresária e que a arma teria disparado acidentalmente.

O suspeito ficará na carceragem da Central de Polícia aguardando os procedimentos judiciais.