Suspeito de homicídio é preso em Pombal

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do trabalho investigativo da equipe do Grupo Tático Especial (GTE) de Pombal, na 19ª Área Integrada de Segurança Pública, prendeu José Francisco, 36 anos, suspeito da prática de homicídio contra um homem identificado como Gilvan.

A ação ocorreu pouco depois do crime, como parte do trabalho de repressão qualificada e enfrentamento dos crimes contra a vida na cidade.

De acordo com o GTE, o assassinato ocorreu no rio Piancó, que corta o município de Pombal, por volta das 18h30. A cena foi presenciada por uma mulher, que estava também no bar onde houve a ocorrência e imediatamente fez a denúncia à Polícia Civil.

Após diligências, José Francisco foi preso em flagrante na rodoviária, quando tentava fugir. Ele foi conduzido à unidade policial para lavratura de procedimento.

Ainda segundo os policiais civis, José Francisco é do Rio Grande do Norte e já foi preso outras vezes, inclusive pela prática de um homicídio na cidade de Caicó. Outro homem também envolvido no homicídio ainda está sendo procurado pelo GTE de Pombal.