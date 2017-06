Suspeito de esfaquear homem até a morte por causa de ciúmes em JP é preso

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (6), no bairro João Paulo II, na capital, Lucas Santos Aguiar, de 19 anos.

Ele é suspeito de matar com golpes de faca, na noite da última sexta-feira (3), Carlos Maciel Herculano da Silva, de 20 anos, na comunidade do Iraque, no bairro de Mangabeira VIII, na capital.

De acordo com o comandante da 2ª Companhia do 5º Batalhão, capitão Sidnei Paiva, o suspeito confessou o crime e revelou a motivação.

“Ele disse que a vítima tinha dado em cima da namorada dele, então o suspeito foi até o homem para tirar satisfações e resolveu esfaqueá-lo até a morte por causa disso”, contou.

Lucas Santos foi preso na casa da mãe da namorada. Desde o momento do crime ele vinha sendo procurado, inclusive os policiais já tinham a identificação dele.

O acusado foi apresentado na Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel.