Suspeito de assassinato e de tentativa de homicídio é preso no Agreste

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do Núcleo de Homicídios da 11ª Delegacia Seccional de Queimadas e Delegacia Municipal de Natuba, no Agreste paraibano, prendeu, na tarde desta terça-feira (23), José Monteiro de Araújo.

Ele foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

A polícia chegou até o suspeito durante as investigações dos crimes de assassinato que teve como vítima Samuel Correia da Silva, 24 anos, e de tentativa de homicídio praticada contra Emanoel Messias da Silva, 28 anos.

Os crimes foram registrados por volta das 23h do dia 17 de março deste ano no Sítio Pirauá, zona rural do município de Natuba.

De acordo com informações colhidas na época do ocorrido, os crimes teriam sido praticados por um homem que entrou no bar onde as vítimas estavam bebendo, foi até eles e sem nenhuma discussão tirou a faca da cintura e desferiu vários golpes de faca contra os dois e depois fugiu.

Samuel foi atingido no peito e no braço e por causa da gravidade dos ferimentos morreu no local.

Emanoel foi levado para o hospital e informou para os policiais que não conhecia o criminoso.

Sem a identificação do suspeito, os agentes de investigação buscaram informações sobre as características do homem responsável pelo assassinato e pela tentativa de homicídio e, depois de ouvir as pessoas que estavam no bar, o suspeito foi identificado.

Foi pedido à Justiça o mandado de prisão preventiva contra ele, o qual foi concedido pelo juiz da Vara única da Comarca de Umbuzeiro.

José Monteiro foi preso e está recolhido na Cadeia Pública de Umbuzeiro aguardando a realização da audiência de custódia, que deve acontecer nesta quarta-feira (24).