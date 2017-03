Suspeito de assaltar casa lotérica e balear sargento da PM é preso em hospital

A Polícia Militar deteve os dois principais suspeitos de envolvimento no assalto a uma casa lotérica, na tarde dessa quinta-feira (9), na cidade de Cabedelo, e atirar contra um sargento da PM, que estava de folga, durante a ação criminosa.

Foto: Secom/PB

Rodrigo Lucas Dantas Fernandes, de 21 anos, e o adolescente, de 17, foram detidos na cidade de Bayeux, após o adolescente buscar atendimento em uma unidade hospitalar do município, alegando ter sido vítima de um assalto, mas sem querer se identificar.

O fato levantou suspeita nos policiais militares, que abordaram o táxi que eles estavam e os levaram até o Hospital de Emergência e Trauma da Capital, onde o sargento está internado. O militar reconheceu os dois.

Foto: Secom/PB

As viaturas foram até as casas dos suspeitos, no bairro do Recanto do Poço, em Cabedelo, e lá encontraram a moto usada no assalto e parte do dinheiro roubado da lotérica, que estava enterrado no quintal da residência de um deles. A dupla foi levada para a Central de Polícia Civil, no Geisel.

Por volta das 13h30, os suspeitos detidos e outra pessoa chegaram à casa lotérica, no centro de Cabedelo, e anunciaram o assalto.

O sargento da PM estava em um fiteiro, na frente do estabelecimento, e tentou impedir a ação, mas foi baleado no braço.

O homem e o adolescente contaram que logo após o roubo, eles dois e o terceiro participante esconderam os veículos usados na ação (uma moto e um carro), pegaram um táxi e foram para a cidade de Bayeux, tendo deixado esse outro participante no caminho.

A polícia está à procura do terceiro suspeito.