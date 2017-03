Suspeito de adulteração de veículo é preso em Campina Grande

O trabalho investigativo da Polícia Civil da Paraíba resultou na prisão de Altemar de Sousa Júnior, 28 anos, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.

A ação aconteceu na tarde dessa quinta-feira (23), em Campina Grande, e foi realizada pelo Núcleo Especializado de Repressão a Tentativas e Homicídio, em parceria com equipes da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) da cidade.

O núcleo especializado estava em diligências no bairro do Catolé, quando Altemar foi visto conduzindo o veículo Ford KA, próximo ao Instituto dos Cegos.

Como ele já havia sido preso pela Polícia Civil anteriormente e pelo fato de o carro ter placas do Rio Grande do Norte, foi realizada uma abordagem e feita a verificação dos sinais de identificação veicular.

Após os procedimentos, foi constatado que o motor do veículo tinha restrição de roubo e o chassi estava com numeração adulterada, o que foi confirmado pelo Instituto de Polícia Científica (IPC).

Altemar foi preso em flagrante e conduzido pela a DDF, onde será investigado por clonagem de veículos.