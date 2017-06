Suspeita de chefiar ponto de venda de drogas em Campina Grande é presa

O trabalho de enfrentamento do comércio de drogas em Campina Grande resultou na prisão de Cristiana Aparecida Ferreira de Araújo, na manhã desta segunda-feira (12).

A ação, realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), ocorreu no bairro do Pedregal, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz da Vara de Entorpecentes da cidade.

A prisão de Cristiana foi solicitada ao Judiciário pela DRE, com base em investigações que se originaram a partir da prisão em flagrante dos suspeitos Arthur Felipe Morais da Silva, Marcos Rodrigues Bezerra e Márcio Rodrigues Bezerra, também no bairro do Pedregal.

Segundo a Polícia Civil, todos são apontados como ‘aviões’ do tráfico, em um ponto de venda de drogas comandado por Cristiana.

O delegado da DRE, Ramirez São Pedro, destaca a contribuição da sociedade para prisões de traficantes, por meio do telefone 197.

“Tais fatos nos foram repassados pela população e devidamente investigados, resultando nas prisões. O Dique Denúncia oferece sigilo garantido e a ligação é gratuita, sendo uma via direta entre o denunciante e a Polícia”, pontuou.