Supremo: Doação no ´caixa 1´ não serve para legalizar propina

Ao decidir ontem tornar réu o senador Valdir Raupp (PMDB-RO), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal indicou qual deverá ser a posição do tribunal nos casos em que a doação pelo caixa 1 (legalizada) for usada como “álibi” para ocultar crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.

Raupp recebeu da empreiteira Queiroz Galvão R$ 500 mil em 2010. Há suspeita de que o dinheiro foi desviado da Petrobras, destaca o jornal O Globo.

A doação formal teria sido usada para dar aparência lícita a recursos ilegais.

