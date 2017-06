Supremo define concessão de imunidade tributária para filantropia

Decisão recente do Supremo Tribunal Federal estabelece que a concessão de imunidade tributária a entidades filantrópicas não pode ser disciplinada por lei ordinária, mas sim lei complementar (com quórum diferenciado no Legislativo).

O STF também deliberou que a imunidade tributária das entidades filantrópicas não se estende ao ICMS embutidos nos preços dos produtos adquiridos de fornecedores.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

