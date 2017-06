Superintendente do Banco do Nordeste concede entrevista hoje à TV Itararé

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O executivo Jorge Ivan Falcão, novo superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, é o entrevistado de hoje no programa ´Ideia Livre Politica & Economia´ da TV Itararé, que começa às 22h15 – canal 18.1 (digital) e 19 (analógico), bem como pela internet no endereço www.tvitarare.com.br

O programa é apresentado pelo jornalista Arimatéa Souza e tem, nessa edição, como debatedores, os empresários Marco Procópio (presidente da Associação Comercial de Campina Grande); Luiz Alberto Leite, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura campinense; e Alexandre Moura, igualmente conselheiro do Sebrae/PB.