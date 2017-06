Superintendente da STTP revela novidades para o trânsito de Campina Grande

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) está implementando melhorias na cidade com o intuito de levar mais segurança aos motoristas e pedestres e diminuir o número de acidentes.

Com o caminhão de sinalização adquirido pela prefeitura, em apenas 10 dias já foram implantados sete mil metros quadrados de sinalização e mais de 150 faixas de pedestres, pintadas com tintas termoplástica.

Foto: Paraibaonline

“A meta da STTP é ampliar gradativamente os números”, garantiu o superintendente Felix Araújo Neto.

Ele relatou ainda que será realizada uma grande campanha de ciclovias na cidade e um trabalho em prol da educação dos motoristas e motociclistas que transitam nas ciclovias ou estacionam sobre elas.

Felix lembrou que a multa para esta infração é alta.

– Vamos fazer campanha educativa e fiscalização para tentar difundir o respeito ao ciclista. Já sinalizamos toda a avenida Almeida Barreto e inclusive colocando ciclovia – disse.

O superintendente ainda falou sobre a implantação do binário da Aprígio Nepomuceno, que começa a ser realizada nesta semana.

– A Aprígio Nepomuceno ficará sentido único da JK até a Assis Chateaubriand. A partir de hoje começaremos com as placas e no decorrer da semana, com equipe de educação, implantaremos o sentido único. Depois que estiver implementado, vamos ligar o semáforo da Assis Chateaubriand e o da JK – revelou.

Outra novidade divulgada pelo superintendente é a colocação da cidade de Campina Grande no Google Transit.

A ação foi possível através de uma parceria com a UFCG, mobile bus, Sitrans e outros.

A intenção é divulgar em tempo real, na plataforma do Google, o horário e itinerário dos ônibus em Campina Grande.

Felix ressaltou que isto vai garantir uma melhor informação e segurança aos usuários, que não vão precisar ficar muito tempo no ponto.

– Além do Bora Bus, conseguimos implantar todas as informações em tempo real na plataforma do Google e comemoramos o fato de sermos a sétima cidade do Brasil e a primeira do Norte Nordeste a implantar esta tecnologia, que estava presente apenas nas capitais onde aconteceram os jogos olímpicos. Isto representa democratização da informação e implementação em segurança pública – finalizou.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM