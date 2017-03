Superintendente da STTP apresenta projetos inovadores de Campina, em evento

O superintendente Félix Araújo Neto, da Superintendência de Trânsito e Transportes de Campina Grande – STTP, participou, nestes dias 22 e 23, em Florianópolis (SC), do IV Encontro Nacional dos Conselhos de Trânsito, promovido pelo Focotran.

Na oportunidade, além de apresentar as inovações que a autarquia campinense está implementando em termos de tecnologia para o segmento, Félix conseguiu assegurar para Campina a sede do próximo evento, nos próximos dias 7, 8 e 9 de junho.

Acompanhado do coordenador de Comunicação da Prefeitura de Campina Grande, jornalista Marcos Alfredo, Félix destacou no evento o apoio do prefeito Romero Rodrigues à gestão da STTP, principalmente no tocante às iniciativas do Laboratório Especializado em Desenvolvimento Semafórico (LEDS) da estatal, que consiste principalmente na fabricação própria de módulos de led e controladores semafóricos de tráfego.

O diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Elmer Coelho Vicenzi, também deu testemunho a respeito da visita que fez, no mês passado, a Campina Grande, especialmente para conhecer as novidades transformadas em realidade pela STTP.

Um outro importante avanço destacado por Félix em sua exposição no fórum foi a produção dos próprios controladores semafóricos de tráfego.

Gradativamente, há 54 controladores em operação há mais de 10 anos e os que apresentam problemas estão sendo substituídos.

Até o momento, 18 controladores já foram trocados, além de 10 novos cruzamentos implantados nos últimos meses, com todo o material eletroeletrônico produzido pela própria STTP.

Como novo desafio da equipe de tecnologia da STTP, Félix explanou:

“Está em franco desenvolvimento, no momento, o projeto piloto de um controlador semafórico especial para auxilio da travessia de pedestres com deficiência visual, em parceria com o Instituto dos Cegos de Campina Grande. Objetivo: a sonorização para a realização dessa travessia, inserindo-se uma fala que indica quando a passagem é livre e quando o tempo se esgotou. Nesta mesma programação é possível utilizar o som de pássaros cantando, a exemplo do que ocorre em Paris”, explicou.

Fórum em Campina Grande

Proposta do superintendente Félix Neto foi prontamente atendida, em unanimidade, pelos conselheiros presentes: a realização, em Campina Grande, em junho, durante o Maior São João do Mundo, da quinta versão do evento em nível nacional, durante três dias.

Na oportunidade, além de congregar o Fórum dos Conselhos Estaduais de Trânsito, Campina Grande também apresentará, através de uma exposição especialmente preparada, todas as inovações implementadas pela STTP na gestão do prefeito Romero Rodrigues.