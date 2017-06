STTP intensifica campanha para não ocupação de vagas de idosos e deficientes

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) está intensificando a campanha de orientação para que a população não utilize as vagas destinadas a idosos e deficientes em espaços públicos e privados da cidade.

A campanha ainda visa o estímulo para que os idosos possam tirar os cartões que vão identificar que a vaga está sendo ocupada por eles. Para isso é preciso ir até a sede da STTP das 8h às 12h e das 13h às 16h.

De acordo com dados do órgão, a ocupação das vagas de idosos e deficientes por pessoas que não se enquadram nestas características é uma das principais infrações cometidas atualmente em Campina Grande.

Por conta disso, a aplicação de multas para este tipo de infração de trânsito será mais rigorosa.

Foto: Paraibaonline

– A legislação nacional modificou e a parada neste tipo de vaga agora é considerada infração gravíssima com multa no valor de R$ 293 e maior pontuação. Este é o momento de conclamar as pessoas de nossa cidade para que façamos essa grande corrente de vigilância para a vaga de idoso e deficiente, porque são pessoas que precisam mais – disse o superintendente da STTP, Félix Araújo Neto.

A fiscalização também acontece nos estacionamentos privados. Por lei, o órgão fiscalizador pode entrar nestes locais e fazer o auto de infração.

Para isto, a STTP depende da colaboração da população para denunciar. Esta pode ser feita através do telefone: 3341- 1517.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.