STTP implanta 40 novos abrigos em vários bairros da cidade

Foto: Codecom/CG

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Gerência de Transportes da STTP, buscando oferecer um melhor conforto aos usuários do transporte coletivo, já implantou neste primeiro semestre mais de 40 novos abrigos.

Campina Grande conta hoje com 42 linhas de ônibus e 1870 pontos mapeados de embarque/desembarque de transporte coletivos, e destes 348 dispõe de abrigos.

A meta para 2017 é de instalar aproximadamente 100 novos abrigos em locais estratégicos da cidade, inclusive com as demandas dos distritos de São José da Mata e Catolé de Boa Vista, numa ação em parceria com o SITRANS.

Para quem utiliza transporte coletivo, a qualidade e segurança nas estruturas dos pontos de ônibus são essenciais para os dias de sol forte e de chuva, e os novos equipamentos instalados pela STTP são produzidos em estrutura de ferro, com coberturas bem resistentes, e contam com bancos que garantem comodidade aos usuários, e inclusive, garantindo espaço de acessibilidade dos usuários com deficiência física.

Foto: Codecom/CG

Os novos equipamentos já foram instalados em Galante, no Catolé, Jardim Borborema, Presidente Médici, Velame, Novo cruzeiro, Genipapo, Prata, Malvinas, Ramadinha, Portal sudoeste, Tavares Cavalcante (centro), dentre outras áreas beneficiadas.

Vandalismo – A STTP tem recebido inúmeras solicitações para implantação de novos abrigos, mas, devido ao crescente índice de vandalismo, muitos pedidos deixam de ser atendidos porque os recursos que deveriam ser utilizados para instalação de novas unidades precisam ser destinados à recuperação e manutenção dos que já foram instalados.