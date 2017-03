STTP divulga plano de trânsito e transporte para jogo do Treze e Campinense

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da STTP, divulgou na manhã desta sexta-feira, 17, o plano operacional mobilidade urbana para o jogo Treze x Campinense, que acontece neste domingo, dia 19, às 16h, no Amigão.

A execução do plano de trânsito será novamente em conjunto com as Policias Civil, Militar e a CPTRAN, com um controle do fluxo de veículos e torcedores, tanto na entrada quanto da dispersão nas vias que dão acesso ao estádio, com equipes de quinze agentes em cinco viaturas, além das motocicletas da equipe R.A.M (Ronda de Agentes Motorizados) em pontos base, como no cruzamento do shopping Luíza Mota (Vigário Calixto com João Quirino), no Catolé; no cruzamento das Ruas Aprígio Nepomuceno com Assis Chateaubriand, no Jardim Paulistano, rotatória do posto amigão, além, das principais entradas de estacionamento do estádio o Amigão.

Ônibus – A prefeitura vai disponibilizar transporte público de ida e volta para o torcedor, atuando em plena sintonia para atender aos usuários que se deslocarão para o estádio.

A partir das 14h, os ônibus da linha vermelha sairão do Terminal de Integração, a cada quinze minutos, com mais opções de chegar ao estádio, encurtando tempo e distancia.

Frota extra – Autorização de serviço foi emitida à empresa Transnacional (Consórcio Santa Verônica) para que seja disponibilizado aos torcedores cinco ônibus da rota 404, cinco ônibus da rota 444, dois ônibus da rota 004 e mais 10 ônibus extras que irão direto para o Estádio Amigão, numa frota com um total de 22 carros.

Lembrando que, na parada da antiga Telemar, também será feito o atendimento de embarque dos torcedores com destino ao estádio.

Segurança no Terminal – Novamente em parceria com a Guarda Municipal e a PM haverá reforço da segurança dentro do Terminal de Integração e em pontos estratégicos de rotas de ônibus, como também será disponibilizado um efetivo policial no entorno do Terminal e no parque do açude novo, para a manutenção da ordem pública naquelas áreas.