STJD marca julgamento e adversário do Campinense deve perder 3 pontos

Concorrentes do Itabaiana no Grupo A-8, Campinense, Fluminense de Feira e Atlético Pernambucano terão caminhos menos complicados para a classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

É que o caso envolvendo a escalação irregular do atacante Thomaz Anderson por parte do Tricolor sergipano, na sua estreia no certame, dia 21 de maio, finalmente entrou na pauta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Confira a matéria completa AQUI.