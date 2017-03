STF reconsidera posição e mantém atual mesa diretora do TJPB

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, reconsiderou posição tomada recentemente em que determinava a realização de nova eleição no Tribunal de Justiça da Paraíba. Com o despacho, proferido na tarde desta quarta-feira (8), o ministro do STF assegura a manutenção dos atuais Presidente, Vice-Presidente e Corregedor (respectivamente, Joás de Brito Pereira Filho, João Benedito da Silva e José Aurélio da Cruz) nos cargos, a título provisório, até posterior deliberação do relator natural.

O despacho é referente ao Mando de Segurança nº 34593, e foi publicado no site oficial do Supremo Tribunal Federal.

Leia abaixo o despacho do ministro Roberto Barroso:

ADITAMENTO: “[…] Diante do exposto, adito a primeira decisão, proferida com base no art. 38, I, do RI/STF, para assegurar a manutenção dos atuais Presidente, Vice-Presidente e Corregedor nos cargos, a título provisório, até posterior deliberação do relator natural a respeito das questões suscitadas no agravo interno. Publique-se. Intimem-se.”