Sousa reencontra Coruripe em busca da liderança do seu grupo na Série D

foto: divulgação

Sousa e Coruripe voltam a se enfrentar neste domingo, agora pela fase de volda da Série D do Campeonato Brasileiro. O time sousense, que ocupa a vice-liderança do Grupo A7, com cinco pontos, espera reencontrar o caminho da vitória frente aos alagoanos, em jogo marcado para o Estádio Gérson Amaral, em Coruripe.

Caso vença fora de casa, o Dino pode assumir a liderança, que está em poder do Juazeirense-BA com oito pontos, após o triunfo deste sábado por 3 a 0 sobre o Central de Caruaru. Para isso, tem que ultrapassar o rival no saldo de gols.

O Sousa não passou de em empate por 1 a 1 no jogo passado com os alagoanos. Por isso, o treinador Índio Ferreira, reclamou da quantidade absurda de gols desperdiçados por seus homens de frente.

