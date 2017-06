Sousa perde para o Coruripe, mas segue na zona de classificação da Série D

foto: ascom

O Sousa não se deu bem no reencontro com o Coruripe de Alagoas. Jogando agora no Estádio Gérson Amaral, em Coruripe, o time sousense perdeu o duelo deste domingo por 1 a 0, dando chances aos rivais na luta pela classificação do Grupo A7 da Série D.

O único gol do jogo foi marcado por Nilson Júnior, aos 45 minutos do primeiro tempo. No encontro anterior, o Sousa ficou no empate por 1 a 1 com o Coruripe, no Marizão.

Com o resultado, o Dinossauro estaciona nos cinco pontos, permanecendo na zona de classificação, agora três pontos atrás do líder Juazeirense. Já o Hulk alagano chega aos quatro pontos, empatando com o Central na parte de baixo da tabela.

