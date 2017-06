Soldados do Exército se reúnem e fazem doação de sangue no Hemocentro em João Pessoa

Soldados do Exército Brasileiro se reuniram nesta sexta-feira (3) para doar sangue no Hemocentro da Paraíba. A expectativa é que a iniciativa ajude a melhorar o estoque da instituição, já que atualmente a reserva de sangue está em um nível considerado baixo.

Para a coordenadora do Núcleo de Ações Estratégicas do Hemocentro, Divane Cabral, a parceria com o Exército e instituições é fundamental para manter a regularidade do estoque de sangue.

A segunda tenente Charlâne Marinho Almeida Urach e assistente social do Hospital Guarnição do Exército destacou que a ação realizada nesta sexta-feira reafirmou a parceria do Exército Brasileiro com o Hemocentro. “Durante o ano as doações de sangue serão contínuas”, frisou.

Ao todo, 90 soldados integrantes do Primeiro Grupamento de Engenharia, com sede em João Pessoa, compareceram ao banco de sangue, mas alguns não puderam doar por não atenderem a critérios como ter dormido bem na noite anterior à doação ou estar alimentado.

Para a maioria dos soldados foi a primeira experiência. Este foi o caso do soldado Alan Ferreira Pereira, de 18 anos.

“Sempre tive vontade de doar, mas esta é minha primeira experiência. É importante incentivar as pessoas a doar porque este é um gesto humanitário que salva vidas”, declarou.

Já na recepção, os militares receberam orientações sobre as etapas classificadas como ciclo do doador, composta pelo cadastro, pré-triagem, triagem clínica e coleta de sangue.

As informações foram fornecidas por assistentes sociais. No setor de coleta, eles foram atendidos por enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Doação de sangue – Estão aptos a doar sangue candidatos em bom estado de saúde, idade entre 16 anos completos e 69 anos, peso acima de 50 kg. Menor de 18 anos somente podem fazer doação com termo de autorização dos pais ou responsável legal.

É necessário portar documento de identidade original, com foto, válido em todo território nacional