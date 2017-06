Sociólogo lamenta incidente no Lar do Garoto e cita parcela de culpa do Estado

O professor da Universidade Federal de Campina Grande e sociólogo Wanderlan Farias comentou sobre a tragédia ocorrida no Lar do Garoto na última semana e disse que encarou o fato com profunda tristeza.

Ele declarou que isso demonstra a fragilidade do Estado em manter o seu papel de proteger a vida das pessoas e de garantir a segurança dos internos.

Foto: Paraibaonline

Segundo Wanderlan, o Brasil é um dos quatro maiores no índice de superlotação carcerária e isso vai ao encontro de um quadro de impunidade grave que precisa ser revisto urgentemente.

Disse ainda que o Estado precisa oferecer condições dignas para que os detentos possam cumprir a pena e voltar a viver em sociedade.

– Isso mostra a incompetência do Estado em garantir a vida das pessoas, a vida das pessoas que o Estado tem sob sua guarda. As pessoas deveriam ter uma assistência decente e a possibilidade de voltar ao convívio social. O Estado está se mostrando muito mais cruel do que as práticas que ocorrem lá fora. O Estado não pode se equiparar àquilo que a gente condena. É preciso dar dignidade a essas pessoas – afirmou.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.