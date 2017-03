Sistema de iluminação da Argemiro de Figueiredo está em fase de conclusão, em CG

A Prefeitura Municipal de Campina Grande está concluindo a implantação do sistema de iluminação do complexo viário em toda extensão avenida Argemiro de Figueiredo – Itararé/Catolé -, que teve a duplicação concluída na primeira gestão do prefeito Romero Rodrigues.

A obra está sendo executada pela empresa Lançar Construtora e Incorporadora Ltda e supervisionada pela Secretaria de Serviços Urbanos de Campina Grande – Sesuma, com um custo considerável de R$ 1,5 (Um milhão e meio de reais).

Estão instalados 168 postes de aço carbono telecônico, com 14 metros de altura, galvanizado ao custo individual de R$ 3,500,00; 279 luminárias tipo pétala em alumínio injetado a alta pressão, valor individual de R$ 668,00; 168 braços decorativos; e vários outros acessórios que tornará a avenida uma das mais bonitas e bem iluminadas de Campina Grande.

Desde que assumiu os destinos de Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues iniciou um projeto de iluminação em LED nas principais avenidas da cidade, a exemplo da Manoel Tavares, Severino Bezerra Cabral ( Avenida Brasília), Floriano Peixoto ( área central), Portugal até Lagoa de Dentro; Odon Bezerra ( Liberdade), Umburanas, Malvinas; acesso ao bairro das Cidades; das principais praças e corredores.

A pretensão é chegar a toda cidade, melhorando a segurança e a visibilidade nestes locais.