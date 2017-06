Sintep realiza assembleia em Campina com indicativo de greve nesta segunda-feira

O diretor sindical do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba (Sintep), Genildo Brasil, comentou sobre uma assembleia que vai ser realizada nesta segunda-feira (6), na sede do sindicato, na rua João Lourenço Porto, às 15h, para discutir sobre um indicativo de greve com os profissionais em Educação, envolvendo todos que compõem a 3ª Regional de Campina Grande.

Genildo explicou que a assembleia é uma recomendação nacional e que a decisão vai ser tomada no próximo dia 15, em João Pessoa.

– Quero convidar todos os trabalhadores da Educação para a assembleia regional que se realizará hoje. A pauta é um indicativo de greve – frisou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.