Sintab realiza protesto em Campina Grande contra reforma da Previdência

O Sintab realiza na manhã desta quarta-feira, 8, em Campina Grande, o “Bloco dos Amordaçados”, em protesto contra a reforma da Previdência (PEC 287), que atingirá principalmente as mulheres, e em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Foto: Paraibaonline

Conforme o coordenador de Comunicação do Sintab, Napoleão Maracajá, o ato é de extrema importância, pois, segundo ele, a reforma da Previdência é extremamente nociva.

– A reforma é extremamente nociva. Ela traz alguns absurdos com a aposentadoria mínima com 65 anos, quando a expectativa de vida no Brasil, em várias regiões, não chega a 60 anos. O ataque à mulher trabalhadora do campo também. É impossível que o homem do campo possa contribuir com 25 anos de INSS. É importante dizer que, e alguns prefeitos não atentaram pra isso, 70% do FPM tem sua origem na seguridade social e que essa proposta, aprovada como está, vai falir 70% dos municípios brasileiros. Essa reforma depõe contra a mulher. A mulher tem uma jornada de trabalho tripla e ela tem que ter uma aposentadoria diferenciada – pontuou.

O ato tem a concentração na Praça Clementino Procópio e seguirá com um trio elétrico pelas principais ruas da cidade, tendo como atração a cantora Gitana Pimentel e outras bandas.

O intuito do evento é denunciar também os abusos sofridos pelos servidores de Campina Grande, como PCCR não cumprido, precatório do Fundef, reajuste do piso, data-base e vale-transporte.