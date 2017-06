SINTAB realiza “Bloco do Amordaçados”, em protesto contra Reforma da Previdência

O SINTAB realiza nesta quarta-feira, 8, em Campina Grande, o “Bloco do Amordaçados”, em protesto contra a Reforma da Previdência (PEC 287), que atingirá principalmente as mulheres, e em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

O evento terá início às 8h, com uma assembleia geral na Praça Clementino Procópio, e seguirá com um trio elétrico pelas principais ruas da cidade, tendo como atração a cantora Gitana Pimentel e outras bandas.

O intuito do evento é denunciar, também, os abusos sofridos pelos servidores de Campina Grande, como PCCR não cumprido; Precatório do FUNDEF; Reajuste do piso; Data Base e Vale Transporte.