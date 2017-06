Sintab diz que secretária e prefeito de Campina descumpriram acordos com servidores

O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema (Sintab), Giovanni Freire, comentou sobre a greve dos servidores da saúde de Campina Grande, que começou nesta quarta-feira, 7.

Segundo ele, a greve acontece porque as pautas da categoria não foram atendidas pela Secretaria de Saúde, bem como o prefeito Romero Rodrigues.

Foto: Ascom

– Desde o ano passado que estamos negociando. Alguns encaminhamentos que foram colocados para o mês de maio não foram cumpridos e os servidores decidiram, em assembleia, pela greve. O PCCR da saúde depende apenas de um decreto com os nomes de uma comissão, que vão fazer essa avaliação vertical para que haja as progressões. Os ACS e ACE deveriam estar enquadrados na progressão horizontal, na letra C, aguardaram até janeiro. A secretária se comprometeu a enquadrar até maio, mas, infelizmente, nada ocorreu. Além de outros problemas com relação a condições de trabalho. Não houve outro caminho a não ser a greve – comentou.

Giovanni afirmou que os servidores não tiveram nenhuma proposta da Secretaria de Saúde e nem do prefeito.

Ele pontuou que os serviços essenciais de saúde serão mantidos, pois a grande maioria é composta por contratados e comissionados.