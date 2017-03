Sine-PB oferta 221 vagas para emprego em seis municípios paraibanos

O Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) divulgou nesta sexta-feira (24) uma lista contendo 221 oportunidades de emprego para esta semana.

As vagas estão distribuídas em cinco municípios do estado: João Pessoa (136), Campina Grande (35), Santa Rita (13), Bayeux (14), Cajazeiras (3) e Guarabira (20).

De acordo com a relação do Sine-PB, o maior número de vagas disponíveis é para técnico de manutenção industrial (50) e auxiliar de linha de produção (50) para pessoas com deficiência. Já em Guarabira, todas as 20 vagas são destinadas para costureiras em geral.

Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na Rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.

Mais informações podem ser obtidas também pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande).

SINE JOÃO PESSOA – 136 VAGAS

01- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

50-AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (Pessoas com Deficiência)

01-COMPRADOR

03-CONSULTOR DE VENDAS

01-COZINHEIRO DE RESTAURANTE

02-COZINHEIRO GERAL

02-CUIDADOR DE IDOSOS

10-FRENTISTA

02-MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

10-PROMOTOR DE VENDAS

01-REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

50-TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (Curso Técnico)

03-VENDEDOR PORTA A PORTA

SINE CAMPINA GRANDE- 35 VAGAS

01- ATENDENTE DE FARMÁCIA

02-MANICURO

15-PEDREIRO

15- SERVENTE DE PEDREIRO (Pessoas C/Deficiência)

01- VENDEDOR PRACISTA

01-VENDEDOR PORTA A PORTA

SINE SANTA RITA- 13 VAGAS

05-AJUSTADOR MECÂNICO

05-COZINHEIRO GERAL

03-TELEFONISTA

SINE BAYEUX- 14 VAGAS

05- AJUSTADORES MECÂNICO

01-JARDINEIRO

05-SOLDADOR

03-TELEFONISTA

SINE CAJAZEIRAS – 03 VAGAS

01-PROMOTOR DE VENDAS

02-RECEPCIONISTA SECRETÁRIA

SINE GUARABIRA – 20 VAGAS

20-COSTUREIRA EM GERAL