Sine-PB disponibiliza mais de 200 oportunidades de emprego para esta semana

O Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) está com 202 oportunidades de emprego para esta semana.

As vagas estão distribuídas em seis municípios do estado: João Pessoa (119), Campina Grande (44), Santa Rita (10), Cajazeiras (3), Guarabira (20) e Catolé do Rocha (6).

Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

De acordo com a relação do Sine-PB, há vagas para auxiliar de linha de produção, cozinheiro em geral, promotor de vendas, vendedor pracista, manicure, montador, técnico de manutenção industrial, recepcionista, técnico em segurança do trabalho, entre outras.

Confira a relação completa no fim do texto.

Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na Rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.

Mais informações podem ser obtidas também pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande).

Veja a relação completa:

Sine Santa Rita – 10 vagas

10 – assistente de logística de transporte

Sine Cajazeiras – 3 vagas

1 – atendente balconista

1 – promotor de vendas

1 – vendedor pracista

Sine Guarabira – 20 vagas

20 – costureira em geral

Sine João Pessoa­ – 119 vagas

1- auxiliar de limpeza

50 – auxiliar de linha de produção (pcd)

1- carpinteiro

6 – costureira em geral

2 – cozinheiro em geral

1 – depilador de pelos

1 – farmacêutico

2 – gerente de restaurante

1 – lanterneiro

1 – manicure

1 – maquiador

1 – montador

1 – torneiro mecânico

50- técnico de manutenção industrial

Sine de Campina Grande – 44 vagas

1 – atendente de farmácia

2- auxiliar de almoxarife

6 – auxiliar de limpeza

1 – empregado domestico

1 – inspetor técnico de qualidade

1- operador de caixa

15 – pedreiro

1 – recepcionista

15 – servente de pedreiro

1- técnico em segurança do trabalho

Sine Catolé do Rocha – 6 vagas

6 – costureira em geral