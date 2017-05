Sinduscon-PB participa do 13º Feirão da Caixa em Campina Grande

No período de 23 a 27 de maio, acontecerá na Praça da Bandeira, em Campina Grande, a 13ª Edição do Feirão da Caixa.

O evento tem como proposta disponibilizar um grande número de imóveis à venda com preços reduzidos, maiores prazos de pagamento, menos taxas de juros do mercado.

Esta edição contará com a participação de 12 construtoras filiadas ao Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba – Sinduscon – PB: Construtora Cirne, LMF/Andrade Marinho, Gomes & Azevedo, Marka Construções, SVS Construção Civil e Empr. Imobiliários, Orion Construções, Construtora Ever, WB Empreendimentos e Incorp. de Imóveis, Cipresa Empreendimentos Imobiliários, Wanderley Construções e Empreendimentos Ltda, Ampla Construtora e H.C. Construções Ltda.

Foto: Reprodução/ Internet

Nesta edição serão negociados cerca de 400 imóveis, entre novos, na planta e em construção.

Durante cinco dias, no horário das 9h às 18h, a população poderá adquirir um imóvel e realizar o Sonho da Casa Própria.

No Feirão, será feita uma análise de crédito e assim o comprador poderá escolher o imóvel, ver qual a melhor forma de pagamento, valores, taxas de juros, se quer imóvel novo, na planta, em construção etc.

A habitação social ou “habitação popular” será o grande foco do Feirão da Caixa. Essas habitações populares são destinadas às famílias de baixa renda. São imóveis de até R$ 190 mil em que as famílias têm a oportunidade de usar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O Minha Casa Minha Vida é um grande parceiro do Feirão da Caixa e por isso o foco principal são as habitações populares.

Com o programa Minha Casa Minha Vida é possível financiar o imóvel em até 30 anos dependendo da renda bruta mensal da família.

O programa atende famílias que recebem até R$ 5 mil por mês.

Uma das maiores vantagens do Feirão é que os imóveis já são todos avaliados pelos engenheiros da Caixa, ou seja, os imóveis contam com a garantia da Caixa.