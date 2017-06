Sindicatos assinam cooperação técnica para implantar INSS Digital na Paraíba

A Diretoria de Atendimento e a Superintendência Regional Nordeste assinam hoje (12), às 15 horas, no auditório da Fetag em Patos-PB, Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com 39 sindicatos dos trabalhadores rurais da região que abrange os municípios de Sousa, São Bento e Princesa Isabel.

Os acordos oficializam com as entidades sindicais a parceria de operacionalização dos requerimentos de benefícios por meio do projeto INSS Digital, que deve começar a funcionar na Paraíba a partir do mês de julho, com uma nova forma de atender ao público.

Assinarão os acordos, pelo lado do INSS, o diretor de Atendimento, Jobson Sales, o superintendente da Regional Nordeste, Marcos de Brito, e o gerente-executivo da GEX Campina Grande, Renato Morais.

O evento terá ainda a participação do assessor parlamentar da Presidência do INSS, Onofre Oliveira (representando na oportunidade o presidente Leonardo Gadelha), do especialista em Normas da SR-NE, Robinson Nemeth, e da servidora Joana Valeriano, da equipe gestora do INSS Digital.

Como parte dos acordos, o INSS Campina Grande, com apoio técnico da Administração Central em Brasília, promoverá nesta terça-feira (13), também na sede da Fetag em Patos-PB, uma capacitação sobre as funcionalidades do INSS Digital destinada a representantes dos sindicatos.

O INSS Digitalestabelece novos fluxos de atendimento e de trabalho, em parceria com entidades sindicais,combinando aspectos presenciais e remotos. As agências de Sousa, São Bento e Princesa Isabel,situadas no Sertão da Paraíba, serão as primeiras unidades a adotar a nova forma de atendimento.

Em Mossoró (RN), onde a experiência do INSS Digital se encontra em andamento, já foram celebrados 50 Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com entidades representativas da região.

Pela parceria firmada, o segurado que é filiado a uma dessas entidades pode fazer o protocolo de requerimento sem precisar ir a uma agência do INSS.

O requerimento e a documentação exigida por lei são enviados pelo sindicato para o Instituto por meio eletrônico. Esta nova forma de atender será expandida, inicialmente, para 300 unidades do INSS em todo o país.