Sindicato interdita entrada da UEPB em Campina Grande

Cumprindo a promessa de paralisar as atividades uma vez por semana, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba (Aduepb) interditou nesta quinta-feira, 23, a entrada principal do campus de Campina Grande, localizado no bairro de Bodocongó.

Os membros da associação utilizaram carros para bloquear o acesso ao campus, impedindo a entrada de veículos.

A decisão de paralisar as atividades uma vez por semana foi tomada durante assembleia realizada pela Aduepb no início do mês.

Na ocasião, os professores descartaram o início de uma greve, decidindo por manter apenas um “estado de greve” através das paralisações semanais.

Eles reivindicam que o governo do Estado dialogue com o sindicato para tratar das demandas da categoria.