Sindicato discute novo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas em JP

O Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa (SEHA-JP) estará promovendo no dia 15 de março o Workshop Contábil – Contabilidade em Prática, que abordará temas em evidência para os segmentos de bares, restaurantes e similares.

O evento, que será grátis e contará com a participação da Receita Estadual da Paraíba, será realizado no Centro de Turismo e Lazer Sesc Cabo Branco, a partir das 13h.

O evento será de grande importância para os empresários dos setores, tendo em vista a necessidade de um maior aprofundamento de questões como a aplicabilidade da TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) – sistema que permite transações financeiras de forma eletrônica, em meio a um processo de mudanças do modelo de cobrança fiscal. Uma das questões mais polêmicas será a proibição do sistema de POS (Points of Sale) na emissão das notas em maquinetas de cartão de crédito.

O Workshop Contábil terá a presença de representantes das operadoras de cartão de crédito, que poderão discutir de forma bastante didática questões relacionadas à emissão de notas por meio de maquinetas, em especial, aquelas que são levadas às mesas dos clientes dos estabelecimentos comerciais.

A Rede Sipag confirmou presença, O evento irá expor as dificuldades da tecnologia que está sendo desenvolvida a ser empregada, bem como os seus custos.

A diretoria do SEHA-JP aponta que mudanças de grande impacto estão ocorrendo no cenário tributário nacional, consequentemente na Paraíba, e, para garantir a sobrevivência de seu negócio, é fundamental que o empresário esteja preparado para agir frente a essas modificações.