Sindicalista orienta cidadãos estarem atentos a tabela do FGTS

foto: Paraibaonline

O presidente do Sindicato dos Bancários de Campina Grande e Região, Rostand Lucena, falou sobre o primeiro dia de saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por pessoas nascidas nos meses de janeiro e fevereiro, que ocorreu nessa sexta-feira(10).

– Tem uma tabela e essa tabela determina os meses de pagamento. Quem nasceu em março, em abril e maio não adianta ir agora a Caixa Econômica porque o período é a partir do dia 10 de abril. O cidadão que nasceu em setembro, outubro e novembro está indo a Caixa Econômica Federal não adianta vai perder tempo – informou.

Rostand frisou que por causa da desinformação de cidadãos a demanda está grande na Caixa Econômica Federal.

“O cidadão que deseja saber se tem direito ao saque das contas inativas, sem necessidade de comparecer a uma agência da Caixa, pode acessar o site www. caixa.gov.br/ contasinativas ou através do número 0800 726 2017.”