SindCampina comemora resultados da primeira semana do São João

O presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Campina Grande (SindCampina), Divaildo Bartolomeu, comemorou os resultados do primeiro final de semana do Maior São João do Mundo.

Segundo ele, dos 3.186 leitos disponíveis na cidade, 96% estão ocupados e a expectativa é que nas próximas semanas o percentual feche nos 100%.

Foto: Paraibaonline

– A semana que passou foi consagradora e esperamos que as próximas sejam melhores. Este é o resultado de todo um trabalho feito no decorrer do ano. A preocupação do nosso sindicato é transmitir a importância da qualificação dos nossos profissionais e manter o padrão de qualidade dos que fazem o segmento de hospedagem e gastronomia na cidade – disse.

O sindicalista ainda falou sobre a necessidade da festa ser ainda mais divulgada e trazer mais turistas para a cidade.

– Esperamos que esse evento cada vez mais se consolide e mostre a importância dele para a economia da nossa cidade, com geração de emprego e renda. Que a divulgação seja maior para que os turistas que ainda não vieram, venham para o nosso São João. Acredito que esta será uma das maiores edições já realizadas do Maior São João do Mundo – afirmou.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.