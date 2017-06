Shows no Palco Principal prometem atrair milhares de pessoas ao Parque do Povo

foto: Codecom/CG

Cinco atrações que se apresentarão no Palco Principal prometem atrair milhares de pessoas neste sábado, 10 de junho, ao Parque do Povo. A dupla Sirano e Sirino, o cantor Gil Bala, Rainhas da Farra, Coroné Grilo e o irreverente Biliu de Campina garantirão muita animação e ritmos diferentes de forró para públicos de gostos diversificados. A perspectiva é de muita música entrando pela madrugada do domingo.

Mas, para quem gosta do tradicional forró pé de serra, com muito arrasta pé e do dançar agarradinho, a dica é procurar a Palhoça Genival Lacerda, onde se apresentarão os trios Balançadinho do Forró e Chamego Bom.

Quem preferir a Palhoça Zé Lagoa vai dançar ao som dos trios Esperança e Zinho Forró Penerado. E no Palco Parafuso se apresentarão Rapadura com Pimenta, Forró da Resenha e Forró do Garotinho.

