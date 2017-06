Show de Saia Rodada “incendeia” Parque do Povo

foto: Codecom/CG

A noite de chuva da sexta-feira, 09, foi rompida pelo show eletrizante da banda Saia Rodada, que se apresentou no palco principal do Parque do Povo no segundo final de semana do Maior São João do Mundo. A banda tocou os maiores sucessos em um show com aproximadamente duas horas de duração.

O vocalista da Banda Saia Rodada, Raí, veterano no São João de Campina Grande, ficou impressionado com as mudanças realizada no formato da festa deste ano.

