Sessão especial na CMCG deve discutir reforma da Previdência

Os vereadores Álvaro Farias e Olímpio Oliveira realizaram requerimento com solicitação de uma sessão especial na Câmara Municipal de Campina Grande para discutir a reforma da Previdência.

A solenidade acontece no dia 27 de março e deve contar com a presença de deputados federais e do senador Cássio Cunha Lima.

Foto: Paraibaonline

Segundo Álvaro Farias (foto), a discussão será em prol do agricultor que, se for concretizada a reforma, deverá ter sua aposentadoria estendida.

Ele ressaltou que muitos destes profissionais estão desesperados porque já iriam se aposentar daqui a dois anos e estão com medo de perder os direitos.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.