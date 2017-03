Sessão especial na Câmara de Campina homenageia Raymundo Asfora

Em sessão especial realizada na manhã desta quinta-feira, 23, na Câmara Municipal de Campina Grande, foi prestada uma homenagem ao tribuno Raymundo Asfora.

Intitulada “Raymundo Asfora: 30 anos de saudade”, a sessão especial contou com representantes de vários segmentos do área jurídica, política e artística, além de familiares do homenageado.

O prefeito Romero Rodrigues foi representado pelo secretário de Ciência e Tecnologia, Carlos Marques Dunga Júnior.

A homenagem foi uma iniciativa da Assembleia Legislativa da Paraíba e da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), a partir de requerimento conjunto do deputado estadual Bruno Cunha Lima (PSDB) e do vereador Lula Cabral (PMB).

No início da sessão, ambos destacaram a trajetória de Asfora e o seu importante papel na vida política paraibana.

Raymundo Asfora nasceu em 26 de novembro de 1930, em Fortaleza (CE), mas ainda criança começou a residir em Campina Grande. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mas voltou a residir na Rainha da Borborema, onde se destacou como exímio orador.

Além de advogado criminalista e professor, também ocupou vários cargos eletivos. Foi vereador, vice-prefeito de Campina Grande, deputado estadual, deputado federal e vice-governador eleito da Paraíba, quando veio a falecer poucos dias antes da sua posse, no dia 6 de março de 1987.

Boêmio e autor de diversos poemas, entre os quais “Tropeiros da Borborema”, sendo considerado por muitos o hino extraoficial de Campina Grande, tendo, inclusive, versão gravada por Luiz Gonzaga.

Na visão do secretário Dunga Junior, que se mostrou feliz por ser indicado pelo prefeito Romero Rodrigues para representá-lo na sessão, “falar de Raymundo Asfora é o mesmo que falar da própria história política paraibana, sendo um grande líder e ícone para todas as pessoas comprometidas com a vida pública, sendo fundamental que todos conheçam a fantástica biografia deste notável homem que devotou a sua vida em prol do nosso povo”.

Ainda segundo ele, Raymundo Asfora também merece ser reverenciado pelo seu compromisso com as causas sociais, a sua inegável sensibilidade e a sua inigualável oratória, sendo estes alguns dos traços marcantes da personalidade de um dos maiores tribunos da história política paraibana.

“O agir de Raymundo Asfora é um modelo para todos nós, que nos dedicamos às causas públicas”, afirmou.