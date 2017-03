Sesc Senac Com Você leva atividades e serviços gratuitos ao município de Santa Rita

Após levar saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para mais de vinte mil pessoas em João e Campina Grande, o Sesc e o Senac proporcionam aos cidadãos do município de Santa Rita uma tarde repleta de atividades gratuitas que contemplam todas as idades.

O Sesc Senac Com Você acontece em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Rita e a ações acontecem no domingo, dia 19, na Praça Getúlio Vargas,a partir das 15h.

Serão oferecidos serviços como avaliação e orientação nutricional,bucal e postural,orientação para prevenção das DST’s/Aids,testes rápidos de Hepatite, Sífilis e Aids, distribuição de preservativos e lubrificantes, aulões de dança, recreação com jogos e brincadeiras populares,oficinas de pintura, rodas de leitura e exposição de livros infantis.

Para animar ainda mais a tarde de domingo, o Grupo Folclórico de Danças Populares do Sesc também se apresenta no evento. A ação conta ainda com uma estação voltada para informações sobre os serviços disponíveis na instituição como: cursos, oficinas, modalidades de esporte e como adquirir a carteira do Sesc.

foto: ascom

As unidades móveis do Sesc estarão presentes levando saúde através de orientações e agendamentos para exames citológicos e mamografias, orientação sobre a saúde bucal e educação com a unidade móvel do BiblioSesc.

Já o Senac participa da ação oferecendo diversos serviços, como divulgação da grade de cursos, orientação e degustação de Suco Detox com apresentação de receitas práticas e com orientação de qualidade de vida com o serviço de massagem relaxante. Os serviços de beleza estão garantidos com os serviços de corte de cabelo.

Além da grande variedade de serviços a ação também conta com apresentações, no palco principal, do grupo Folclórico Mulheres do Cangaço, o grupo Massapê, grupo Ritmos Nordestinos, grupo de Danças Folclóricas Sesc Paraíba e representando a cultura nordestina, o cordelista Francisco Diniz. A programação de educação, saúde, cultura, lazer e assistência encerra com o show do Padre Nilson.

Através de ações e parcerias como esta, o Sesc e o Senac na Paraíba levam serviços que aumentam a qualidade de vida, oferecem novas oportunidades de educação e cidadania aos paraibanos. A Praça Getúlio Vargas fica na Rua Juarez Távora no Centro de Santa Rita.