Sesc Paraíba terá programação de carnaval em João Pessoa

O Sesc Centro João Pessoa elaborou uma vasta programação para as festividades de carnaval. De acordo com a entidade, nos dias 23 e 24 haverá oficinas, desfiles, aulões de dança, entre outros atrativos. A entrada é gratuita e aberta a quaisquer interessados.

A quinta-feira, 23, foi reservada para as oficinas de Confecção de Máscaras de Carnaval e de Adereços para Fantasias. As aulas acontecem nos turnos manhã e tarde, das 9h às 11h e das 14h às 16h. Os interessados em participar devem efetuar a inscrição no Setor de Esportes do Sesc Centro João Pessoa.

Na sexta, dia 24, a programação tem início às 15h com desfiles de fantasias e aulões de dança com os principais ritmos carnavalescos. Os foliões experimentarão as comemorações que acontecem no Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, como também recordar o carnaval de outras épocas.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato com o Setor de Esportes e Recreação através do número (83) 3208-3139. O Sesc Centro João Pessoa fica localizado na Rua Desembargador Souto Maior, 291, Centro.