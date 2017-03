Sesc inscreve escolas e grupos para atividades na semana da água e da árvore em JP

O Sesc Paraíba comemora a Semana da Água e da Árvore neste mês em João Pessoa.

Através de rodas de conversas, exibições de vídeos e plantio de árvores nativas da Mata Atlântica, o Sesc Gravatá foca sua programação na preservação da natureza, buscando promover essas atividades para conscientizar a população sobre a necessidade de preservação dos recursos naturais a na importância da água para sobrevivência humana.

Foto: Reprodução/ Internet

Escolas e grupos que desejam participar das atividades já podem agendar sua presença junto à unidade.

As atividades desenvolvidas pelo Sesc Gravatá alusivas à Semana da Água e da Árvore acontecem de 22 a 26 de março e de 29 de março a 2 de abril.

Nas ações, os visitantes conhecerão a Sala de Ciências, o Sesc Bio, a Trilha ecológica, o Meliponário Didático e as Nascentes de Água, além de discutir sobre saúde e as relações com a água e as árvores e o ciclo da água, seu uso e destinação.

As visitas estão liberadas para o público em geral durante os finais de semana e para as escolas, as visitas acontecem durante a semana.

As instituições que estiverem interessadas em visitar o Sesc Gravatá para participar das atividades devem realizar um agendamento prévio com a unidade.

O número mínimo de participantes é de 10 pessoas e o máximo de 200 pessoas por turno.

Para realizar o agendamento, as escolas ou grupos interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 3237-5959 ou pelo e-mail sescgravata@gmail.com.

O Sesc Gravatá fica na Rua Embaixador Sérgio Vieira de Melo, no bairro Valentina de Figueiredo.

No dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu como o Dia Mundial da Água e divulgou a “Declaração Universal dos Direitos da Água”, um texto com uma série de medidas para alertar nas pessoas a consciência ecológica.

A criação desse dia visou a ampliação da discussão sobre o tema e a necessidade de alertar a população sobre manter esse recurso disponível.

Na região Norte e Nordeste o dia da árvore é comemorado na última semana de março, desde o ano de 1965.

No restante do país, esta data é comemorada no dia 21 de setembro.

Esta diferença acontece porque no ano que foi sancionada o decreto, o presidente Castelo Branco justificou a diferença por conta da ordem climática, pois coincide com o início do período chuvoso nas regiões Norte e Nordeste.