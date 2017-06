Sesc abre inscrições para colônia de férias em João Pessoa

As férias estão chegando e a criançada já está animada para aproveitar as inúmeras atrações que o Sesc Paraíba oferece com o projeto Brincando nas Férias.

As atividades acontecem do dia 3 a 7 de julho na unidade do Sesc Gravatá e no Sesc Centro João Pessoa. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas.

Este ano, o projeto conta com diversas atividades esportivas como jogos, recreações aquáticas, esportes de aventuras e brincadeiras populares.

Além disso, as crianças podem participar das atividades de educação ambiental, que são a trilha ecológica, a visita à sala de ciências e ao viveiro de plantas nativas.

As atividades culturais também integram a colônia de férias dos pequenos, que podem aproveitar a dança, o teatro, o cinema, a música e as artes.

O Projeto Brincando nas Férias tem o objetivo de oferecer ao público infantil, no período do recesso escolar, uma opção qualificada de lazer que contempla atividades de caráter lúdico educativo, destinadas a promover a diversão e a contribuir para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos dos pequenos.

As inscrições são feitas no Sesc Centro João Pessoa, que fica localizado na Rua Desembargador Souto Maior, 281. Para obter mais informações, os interessados podem ligar para (83) 3208-3139 ou 3208-3162.