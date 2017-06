Servidores ligados ao Sintab traçam estratégias para valorização de categorias

Em assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (6), os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias das cidades de Massaranduba, Riachão do Bacamarte e Serra Redonda tiveram a oportunidade de conhecer as novas estratégias que possibilitaram melhorias para a categoria.

A reunião que aconteceu na cidade de Massaranduba juntou os ACS e ACE’s das três cidades com um único intuito de aproximar cada vez mais os agentes de diversas cidades, para assim, poderem lutar pela valorização destes profissionais, muitas vezes esquecidos pelos poderes e pela população, mas que desempenham um papel importante nas comunidades.

O evento que contou com a condução dos diretores do SINTAB, representados por Giovanni Freire(vice-presidente), Joselito Barbosa, Leandro Morais e dos diretores locais Sayonara Tavares e Ibiapino Furtado (Massaranduba).

Na oportunidade, Giovanni iniciou discussão falando sobre as principais lutas da categoria que são as alterações das atribuições da categoria (objeto do projeto de lei n.º 6.437 de 2016), as alterações da Lei nº 11.350/2006 (objeto da Lei n 13.342/2016), aposentadoria especial dos agentes de saúde e o reajuste do piso nacional da categoria.

Por fim, foram esclarecidas dúvidas individuais dos servidores de cada cidade a respeito de insalubridade, ponto eletrônico e PCCR.

Foi criado ainda um calendário de ações para os agentes: Dia 7 de Março: Visita à Assembleia Legislativa – PB para criação da frente parlamentar; Dia 22: Assembleia geral para todos os ACS e ACE da base do SINTAB; 3 a 6 de Abril: Assembleia geral Brasília (aposentadoria especial e a regulamentação do adicional de insalubridade da categoria ACS e ACE); Dia 28 de Abril: João Pessoa – Audiência Pública da Câmara dos Deputados Federais, com participação do Ministério da Saúde e CONACS