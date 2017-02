Servidores da Educação de CG decidem não cumprir carga horária em protesto

Foto: Ascom

Em assembleia realizada na última sexta-feira(17), os servidores da educação (professores e servidores de apoio) discutiram os diversos problemas enfrentados pela categoria e decidiram por maioria pela realização de um movimento de rua no próximo dia 7 de Março, pelos direitos que estão sendo desrespeitados e em homenagem ao dia internacional das mulheres; também foi deliberado que a partir de agora os professores só cumprirão as 30 Horas departamentais após o reajuste dos salários.

A assembleia foi conduzida pelo presidente do SINTAB Nazito Pereira e pelos diretores Napoleão Maracajá e Joselito Barbosa. Este último também representante dos profissionais de apoio e iniciou falando sobre os problemas enfrentados pela categoria, como o não carregamento dos cartões de Vale Transporte, que é pra acontecer no início de cada mês e até o momento não havia sido recarregado, causando um prejuízo duplo aos servidores, pois além de terem o valor descontado no contra-cheque, ainda tem que pagar a passagem para irem trabalhar diariamente; também falou sobre a implantação do programa Mais Educação, que aumentará a carga horária nas escola; por fim, transmitiu a informação que a secretária de educação passou sobre os equipamentos de proteção individual, que segundo ela a licitação já foi realizada e os EPI’s serão distribuídos no início do ano letivo.

O presidente Nazito Pereira discorreu sobre as principais questões dos professores, como o PCCR, Soninho e reajuste salarial. E aproveitou a oportunidade para pedir mais união dos professores, pois os direitos vem sendo retirados sistematicamente e só com essa união será possível recuperá-los.

Foto: Ascom

Ao fim da assembleia duas propostas foram colocadas em votação e aprovadas, a primeira em relação ao não cumprimento das 30 horas departamentais enquanto o reajuste salarial não for repassado; a segunda foi sobre a realização da caminhada das mulheres, que será realizada no dia 7 de março com saída da AABB e passando pelas principais ruas do centro em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e denunciando todos os direitos retirados dos professores em Campina Grande.