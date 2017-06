Serviços de emergência registram 12 mortos e 39 feridos em ataques em Teerã

Pelo menos 12 pessoas morreram e 39 ficaram feridas nos ataques terroristas feitos hoje (7) contra o Parlamento iraniano e o mausoléu do Aiatolá Khomeini em Teerã, segundo os serviços de emergência.

As forças de segurança conseguiram, após quase cinco horas, controlar a situação nos dois locais que foram alvos de ataques, cuja autoria foi assumida pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

Ainda que não haja informações sobre onde as vítimas morreram, os dados divulgados até o momento mostram que o maior massacre foi cometido no Parlamento.

Foto: Reprodução/ Internet

No mausoléu, os meios oficiais informam a morte de um funcionário do local e ferimentos em quatro peregrinos.

Os terroristas invadiram os dois locais com fuzis Kalashnikov, pistolas e explosivos, e na Assembleia chegaram a fazer vários reféns.

Calcula-se que pelo menos oito terroristas participaram dos ataques, sendo que alguns se mataram, outros foram mortos pela polícia e outros acabaram detidos.

As operações de segurança levaram muito tempo, sobretudo no Parlamento, situado no centro de Teerã, devido ao grande número de civis tomados como reféns.

Os acessos à assembleia foram totalmente fechados pela polícia, em ambiente de grande tensão.

Este é o primeiro ataque desse tipo que ocorre no Irã, cujas autoridades reforçaram as medidas de segurança em torno dos edifícios oficiais, como a sede da Presidência.