Senadores do NE vão a Ministério agilizar conclusão do Eixo Norte da Transposição

Foto: Ascom

O Senador Raimundo Lira (PMDB-PB) participou de uma importante reunião na noite desta terça-feira (21) com o Ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. O objetivo foi o de agilizar a conclusão do Eixo Norte do Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco e tratar do andamento do Ramal Piancó.

Além de Raimundo Lira, participaram da reunião Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) e José Maranhão (PMDB-PB); e os Senadores José Pimentel (PT-CE), Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) e José Agripino Maia (DEM-RN).

Os Senadores trataram com o Ministro do reinício das obras do Eixo Norte – interrompidas após o abandono da empresa que vinha tocando o serviço. Na semana passada, o Ministério da Integração anunciou o vencedor da nova licitação, o Consórcio Emsa – Siton, habilitado para concluir os trabalhos restantes.

Os Senadores também debateram o andamento do Ramal Piancó, que vai perenizar o Rio Piancó e levar água para o conjunto de barragens Coremas Mãe D’Água. Em ambos os casos, o Ministro Hélder Barbalho confirmou que os cronogramas serão mantidos e que não haverá mais atraso na conclusão dos trechos.

Raimundo Lira disse que, na qualidade de representante do povo paraibano, é de suma importância que ele esteja acompanhando, de forma dedicada, o cronograma de trabalho estabelecido para cada trecho das obras da Transposição.