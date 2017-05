Senadores cogitam contestar afastamento de Aécio Neves

O Senado pode desobedecer a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que determinou em liminar que o mandato do senador Aécio Neves (PSDB-MG) seja suspenso.

A estratégia, já discutida por alguns senadores, prevê que a defesa de Aécio recorra à Mesa do Senado questionando a validade da medida, conforme o jornal Folha de São Paulo.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

