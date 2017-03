Senadora sobre Lula em Monteiro: Um dos dias mais importantes da minha vida política

A ex-ministra da Casa Civil, senadora Gleisi Hoffmann (PT), falou sobre a inauguração popular da transposição do Rio São Francisco, nesse domingo (19), na cidade de Monteiro, e destacou que ficou emocionada ao perceber a recepção calorosa do povo com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Gleisi ressaltou a importância de reconhecer o trabalho do ex-presidente Lula no avanço das obras da transposição e disse que o petista, ao lado de Dilma, teve a coragem de enfrentar as dificuldades em busca de melhorias para o Nordeste.

– Muito legal chegar aqui e ver uma manifestação de carinho. Esse vai ser um dos dias mais importantes da minha vida política – avaliou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.