Senadora petista critica Temer na ‘inauguração popular’ da transposição

A senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR), esteve em solo paraibano neste domingo, 19, para participar da ‘inauguração popular’ da transposição do São Francisco em Monteiro com a presença dos ex-presidentes Lula e Dilma.

Gleisi disse que esta é a inauguração verdadeira e que a ex-presidente só não inaugurou porque foi tirada do governo.

Foto: Agência Senado

– Toda a obra foi desenvolvida, empenhada e paga em sua maioria nos governos de Lula e Dilma. Não temos que pensar que esta obra seja de outra pessoa. É claro que é dinheiro público federal, mas este sempre teve e ninguém nunca teve coragem de dizer que era pra fazer – disse a senadora.

Ela também criticou a propaganda institucional do governo federal que afirma que só por causa do empenho do presidente Temer é que a obra foi concluída.

– Qualquer pessoa vê que em seis meses ninguém faria nada. Como é que alguém pode ser tão ridículo a esse ponto de fazer uma campanha? Não é possível que as pessoas mintam assim. Ele [Temer] só mostra que não tem caráter – criticou.

*As informações são da Rádio Campina FM.